عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023 : قدم أفكارا جديدة

صدى البلد

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023 : تحذير هام

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023

ستكون العلاقة الرومانسية مليئة بالمرح وستحبها كل دقيقة، ستثبت مسؤوليات المكتب الإضافية قوتك، استخدم التمويل بذكاء اليوم، ستكون صحتك جيدة على الرغم من وجود أمراض طفيفة

توقعات برج العذراء عاطفيا

سيدعم شريكك تطلعاتك الشخصية والمهنية ، مما يعزز الترابط، على الرغم من الجدل الطفيف حول الموقف ستكون الحياة العاطفية جيدة طوال اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

تجنب الكحول والتبغ والمشروبات الغازية لأنها يمكن أن تؤثر على صحتك اليوم، في حين أن الصحة الطبيعية ستكون جيدة ، إلا أن بعض المشكلات الصحية البسيطة مثل آلام الجسم والحمى والتهاب الحلق ستكون موجودة.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

سيكون فريقك وديًا وسيساعدك على إنجاز المهام في الوقت المحدد، لا تتردد في تقديم أفكار جديدة في اجتماعات الفريق حيث سيتم قبولها من قبل كبار السن، قد يتلقى التزامك ردود فعل إيجابية.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

قد تواجهك مشكلات مالية بسيطة اليوم، خاصة في النصف الأول من اليوم، قد تتطلب منك حالة الطوارئ المالية في المنزل الحصول على مساعدة من الأصدقاء أو الأشقاء، تجنب الاستثمارات الكبيرة ما لم تكن متأكدًا من المستقبل. 

برج العذراء برج العذراء عاطفيا برج العذراء وحظك اليوم برج العذراء وحظك اليوم الأحد برج العذراء وحظك اليوم صحيا برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

موضوعات متعلقة

متروحش لدكتور ولا سفاجا.. هاني الناظر يكشف عن أرخص علاج للصدفية

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: تحتاج إلى رعاية

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: احذر من الاقتراض

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023 : تحذير هام

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: شغل وحب جديد

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: استثمارات مالية كبيرة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مين هيكسب ؟ خبيرة أبراج تتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي الليلة

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ