الأهلي تحوّل بعد المجموعات|أسطورة المغرب يعلق على تأهل الوداد على حساب صن دوانز

أكد حسن ناظر نجم الوداد المغربي السابق، أنه توقع تأهل الوداد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب صن داونز.

وقال حسن ناظر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التعادل السلبي في مواجهة الذهاب بين الوداد وصن داونز كانت نتيجة صعبة، ولكني توقعت تأهل الوداد إلى النهائي من جنوب أفريقيا"

وأضاف: "تركيز لاعبي الوداد، هو النقطة الفارقة التي ساهمت في تأهل الفريق الأمر ليس متعلق بالمدرب فقط، بل تركيز اللاعبين كان النقطة الفارقة".

وواصل: "لاعبو الوداد كان لديهم إصرار ورغبة قوية في التأهل وهذه النقطة الفارقة".

وتطرّق للحديث عن مواجهة الأهلي والوداد قائلًا: "الأهلي يبقى كبيرًا، فالأهلي يختلف بعد دور المجموعات، ويكون في الأدوار النهائية مختلف تماما وهذا ما حدث في النسخة الحالية من دوري الأبطال، الأهلي تحول تماما بعد دور المجموعات"

