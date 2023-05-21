برشلونة يخسر بثنائية أمام ريال سوسيداد في لقاء تحصيل حاصل بالدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة، بهدفين مقابل هدف، أمام نظيره ريال سوسيداد، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدفي ريال سوسيداد عن طريق ميكل ميرينو وألكسندر سورلوث في الدقائق 5، 72.

بينما جاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 89.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - كوندي - كريستينسن - ألبا

خط الوسط: كيسي - بوسيكتس - دي يونج

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - ديمبلي

وكان فريق برشلونة قد توج ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة عشر في تاريخه، بعد الفوز على نظيره ريال بيتيس، قبل انتهاء المسابقة بـ 4 جولات.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة الصدارة برصيد 85 نقطة، بينما يأتي فريق ريال سوسييداد في المركز الرابع برصيد 65 نقطة.