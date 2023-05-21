شغل عصابات.. ميدو يرد على طلب رحيل أوسوريو عن الزمالك

رفض الإعلامي أحمد حسام ميدو مطالبة بعض نجوم الزمالك السابقين برحيل خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الحالي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تألق نبيل عماد دونجا في مباراة أسوان، خير دليل على عمل المدرب خوان كارلوس أوسوريو".

وأضاف: "بعض نجوم الزمالك السابقين طالبوا برحيل أوسوريو، رغم أن المدرب لم يتم منحه الفرصة كاملة والوقت بشكل كامل، امنحوا الفرصة لأنفسكم لنرى طريقة اللعب الجديدة الخاصة بالمدرب".

وواصل: "رسالتي لبعض نجوم الزمالك السابقين، واللي بيقولوا عايزين جهاز فني مساعد للراجل بصلاحيات فنية مفيش كدة في الكورة".

واختتم: "ادوا لنفسكم تقروا الطريقة، وتصبروا لما يتم تطبيقها بالشكل الأمثل، شغل العصابات انتهى في كرة القدم خلاص، نادي الزمالك، بيمتلك جهاز فني محترم على أعلى مستوى".