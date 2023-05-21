طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أمير هشام ، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، بدأ في التجهيز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يُجهز لخطاب سوف يتم إرسالة إلى الجهات الأمنية ووزارة الداخلية، للحصول على السعة الكاملة لملعب القاهرة الدولي، في النهائي الإفريقي".

وأضاف أمير هشام: "جمهور الأهلي هو أكبر دافع للفريق، والنادي يرغب في الاستفادة من جماهيره، والمؤشرات تتجه إلى حضور 50 ألف متفرج".

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي بين الاهلي والوداد المغربي في شهر يونيو القادم، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة يوم الأحد 11 يونيو في ملعب الوداد المغربي .