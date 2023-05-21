حقيقة عرض الريان القطري لـ زيزو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الريان القطري لم يدخل في أي مفاوضات مع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وتابع أمير هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "زيزو لم يتلقى أي عروض للرحيل للدوري القطري، كما تم ترديده خلال الفترة الماضية".

وأضاف أمير هشام: "الريان تعاقد مع سفيان بوفال لاعب المنتخب المغربي، وسيكون من الصعب التعاقد مع زيزو في الوقت الحالي".

الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المران الختامي مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق عقب المران إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة .

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون .

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب لم يشارك خلالها مجموعة اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة أسوان الأخيرة، وفقا لقرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني منعا لتعرضهم للاجهاد.

وحرص أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له غدا الإثنين في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.