أوباما يرفض العودة للزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن يوسف أوباما لاعب الزمالك المعار إلى نادي الحزم السعودي، لا يرغب في العودة إلى الدوري المصري بالوقت الحالي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أوباما يرغب بكل قوة في البقاء والاستمرار مع فريقه، للمشاركة في دوري روشن السعودي بعد تأهلهم من دوري يلو".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك لم يتحرك لطلب عودة اللاعب بشكل رسمي، والحزم لديه بند تفعيل الشراء، وأوباما لديه رغبة قوية في الاستمرار".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المران الختامي مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق عقب المران إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة .

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون .

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب لم يشارك خلالها مجموعة اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة أسوان الأخيرة، وفقا لقرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني منعا لتعرضهم للاجهاد.

وحرص أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.