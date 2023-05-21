رئيس نادي كفر الشيخ: سأتقدم باستقالتي لو ثبت مطالبتي لمدرب سبورتنج بتفويت المباراة

قال عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، إنه يطالب أحمد فاروق مدرب فريق سبورتنج، بالخروج والتأكيد أنه طالبه بتفويت المباراة.

وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "فاروق قال إنني طالبته بتفويت المباراة، وأطالبه بالحلفان على هذا الأمر وسوف أتقدم باستقالتي فورًا".

وأضاف: "كان هناك تحفز واضح من جانب لاعبي ومدرب سبورتنج خلال المباراة".

ويستعد فريق كفر الشيخ، صاحب المركز السابع برصيد 40 نقطة، لمباراة الأوليمبي بالإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجولة السابعة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية» بدوري القسم الثاني لكرة القدم.