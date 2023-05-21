نجم الأهلي السابق: الكرة رفضت صن داونز.. والقلق من التحكيم بعد تأهل الوداد

قال خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، إنه كان يفضل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من الوداد المغربي.



وأضاف خالد جاد الله ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الوداد اعتمد على الهجمات المرتدة أمام صن داونز واستحق التأهل، والكرة رفضت صن داونز أمام الوداد".

وتابع :" قلق من التحكيم خاصة بعد تأهل الوداد، وعلى الأهلي أن يحسم البطولة من لقاء الذهاب، الوداد يمتاز بالدفاع القوي ولكنه لايمتلك مهارات عالية".

وأردف:" مارسيل كولر، سيجري بعض التغيرات في مباراة انبي القادمة بالدوري، والمدرب السويسري استطاع أن يحافظ على لياقة لاعبيه رغم الموسم الطويل".