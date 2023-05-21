رئيس استاد القاهرة: مستعدون لاستضافة نهائي إفريقيا والجميع يدعم الأهلي

أعلن وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، استعداد الملعب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي التي ستقام في شهر يونيو المقبل.



وقال وليد عبدالوهاب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" نبارك للنادي الأهلي تأهله لنهائي دوري ابطال افريقيا، والجميع يدعم النادي الأهلي في موقفه بنهائي دوري الأبطال ونتمنى تتويجه باللقب".

وأضاف: "نحن مستعدون لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا أيا كانت السعة الجماهيرية المقرر اعتمادها".

وتابع: "لم تحدث أي أزمة خلال مباراة الأهلي والترجي في استاد القاهرة، ونعمل على بعض الملاحظات الخاصة باستاد القاهرة من أجل استضافة دوري السوبر الإفريقي".