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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شارع اسمه الحياة.. كتاب جديد لـ إسراء أحمد البكري

صدى البلد

صدر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع الدولي كتاب «شارع اسمه الحياة» من تأليف الكاتبة إسراء أحمد البكري.

تناقش إسراء أحمد البكري في هذا الكتاب قصصًا واقعية من قلب الحدث والحياة الواقعية، لذا اختارت الكاتبة هذا الاسم المميز ( شارع اسمه الحياة) حتى يصبح الكتاب كما يقولون يُفهم من عنوانه .

أثارت هنا الكاتبة المشاكل المنتشرة في كل بيت، مثل: ( كيفية التعايش مع الحياة ومواجهة المشكلات المادية) ، وذكرت أن كل هذا سيصبح عادي بالصبر ، كما ناقشت الكاتبة مشكلة الغيرة في العمل والدراسة وكيفية تجنبها ، والفشل وكيفية التعلم منه حتى نصل إلى النجاح ، والاستمرار في السعي حتى نتمكن من الوصول إلى هدفنا.

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والكتاب يعطي رسالة للقراء بأن لكل مشكلة حل، وبأن كل مُر سيمر.
 

يذكر أن الكاتبة إسراء أحمد البكري من مواليد القاهرة، ولها عدة أعمال كتابية مثل : كتاب "جريان.. كلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى"، ورواية "جليتر سوارا"، ورواية "ماريدة"، ثم مجموعة قصصية قصيرة باسم "كتم أنفاس" وكتاب "بطعم الحب"، بجانب أعمال أدبية مشتركة مثل "الصفعة"، و"لحظة حرية"، و"روح وزعفران".

دار ببلومانيا إسراء أحمد البكري جليتر سوارا دار ببلومانيا للنشر رواية جليتر سوارا رواية ماريدة مجموعة قصصية

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