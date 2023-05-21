انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

انقسمت الصحافة الإنجليزية والأمريكية في الآراء حول فيلم Killers Of The Flower Moon، الذي عرض مساء السبت لأول مرة، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon، الذي كان منتظرا بشدة منذ حوالي عامين، كشف عنه الحجاب في مهرجان كان ولكنه لن يطرح في السينمات قبل أكتوبر المقبل.

فيلم Killers Of The Flower Moon الذي تدور أحداثه حول وقائع حقيقية وجريمة شهدتها العصور القديمة في أمريكا، تباينت حوله آراء وردود أفعال النقاد.

ففي الوقت الذي وصفته فيه الجادريان البريطانية على أنه ملحمة رائعة عن الولادة الدموية لأمريكا، وجدته لوس أنجلوس تايمز "مزعجا ومقبضا ومخيبا للآمال".

ونوهت عدد من التقارير النقدية إلى أن الفيلم على قدر طول مدته، إلا أن أحداثه لا تتباطيء، فيما أشاد الكثير منهم بآداء ليوناردو دي كابريو بطل العمل.

ووصف البعض فيلم Killers Of The Flower Moon على أنه يحقق حلم مارتن سكورسيزي في تصوير الغرب بالشكل الذي أراده دائما، خاصة في تركيزه على مؤامرة الإبادة الجماعية التي وقعت في عشرينات القرن الماضي.

ونال صناع فيلم Killers Of The Flower Moon ، 9 دقائق تصفيق عقب عرضه بحضور كل من المخرج مارتن سكورسيزي، وليوناردو دي كابريو، وروبرت دي نيرو، وغيرهم، والتقطوا جميعا الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon يصنف على أنه عمل عن الجريمة، يكشف أحداث حقيقية وقعت في بداية تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وحظي كل من ليوناردو دي كابريو، وبطلة الفيلم ليلي جلادستون على الحظ الأوفر من التحية، والتصفيق من قبل الجمهور، فيما وصف النقاد نجم تيتانيك على أنه يقدم خلاله أفضل أداء له على الإطلاق.

تمتد أحداث فيلم Killers Of The Flower Moon على مدار 3 ساعات و26 دقيقة، وبدء عرضه متأخرا عن موعده بحوالي 40 دقيقة مثل حال الكثير من العروض في مهرجان كان هذا العام بحسب شكوى الصحفيين والنقاد.

وشكر مارتن سكورسيزي الجمهور على تقديرهم الكبير لفيلمه الجديد، مشيرا إلى أنه لم يتلق مثل هذه التحية والحفاوة من قبل.

فيلم Killers Of The Flower Moon يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول جريمة وقعت أحداثها في محمية أمريكية ومقتبس من رواية خيالية.

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وبلغت ميزانيته حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة.

فيلم Killers Of The Flower Moon سيعرض في أكتوبر المقبل بعدد محدود من السينمات في أمريكا، لمدة 45 يوما، قبل طرحه رسميا عبر منصة أبل تي في، وهو التوجه العالمي لعرض الأفلام مؤخرا عقب جائحة كورونا.