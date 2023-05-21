19 قتيلًا ومصابًا في إطلاق نار خلال سباق سيارات بالمكسيك

استهدف مسلحون، مجموعة من السائقين الهواة لسباقات السيارات في بلدة إنسينادا بشمال المكسيك بالقرب من الحدود الأمريكية.

وحسب ما أعلنته السلطات في المكسيك، اليوم الأحد، كان سائقو السيارات يشاركون في سباق ومتوقفين على جانب طريق سريع عندما نزلت مجموعة من المسلحين من شاحنة صغيرة وفتحت النار باتجاههم.

وقالت سلطات إنسينادا في بيان إن الهجوم أدى إلى سقوط "9 جرحى و10 قتلى".

وذكرت السلطات أن سيارة رمادية حديثة الطراز وصلت إلى المنطقة الموجودة في الطريق السريع ترانسبينيسولار عند الكيلومتر 90 في منطقة سان فيسنتي، ونزل منها أشخاص بدأوا في إطلاق النار بأسلحة طويلة على المتسابقين الذين كانوا متوقفين عند محطة وقود.

ولم يعرف على الفور أسباب الهجوم وهويات الضحايا، وفتحت السلطات والأجهزة الأمنية تحقيقًا في الحادث.