بعد اجتماعهم بقمة مجموعة السبع|طلب عاجل من بايدن لزعيمي اليابان وكوريا الجنوبية

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي رفيع لوكالة “رويترز” للأنباء - لم يكشف عن اسمه - إن بايدن دعا رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية لعقد اجتماع آخر في واشنطن وذلك خلال اجتماعهم الثلاثي بمدينة هيروشيما على هامش قمة مجموعة السبع.

والتقى القادة لفترة وجيزة على هامش قمة مجموعة السبع التي دعت إليها اليابان، وكوريا الجنوبية مع بدء تحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين الآسيويين.

فيما ذكر البيت الأبيض، أن بايدن أثنى على عمل رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سول يول، "الشجاع" لتحسين العلاقات الثنائية.

وأشار بايدن إلى أن الشراكة الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول باتت "أقوى" بسبب جهودهما.

وناقش القادة كيفية الارتقاء بتعاونهم الثلاثي إلى آفاق جديدة، بما في ذلك التنسيق الجديد في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية غير المشروعة لكوريا الشمالية والأمن الاقتصادي واستراتيجيات كل من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما جاء في بيان البيت الأبيض.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الاجتماع تناول خطة لتبادل المعلومات بين الدول الثلاث حول إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.