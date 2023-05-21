عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اجتماعهم بقمة مجموعة السبع|طلب عاجل من بايدن لزعيمي اليابان وكوريا الجنوبية

بايدن وقادة اليابان
بايدن وقادة اليابان وكوريا الجنوبية

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى محادثات رسمية ثلاثية في واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي رفيع لوكالة “رويترز” للأنباء - لم يكشف عن اسمه - إن بايدن دعا رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية لعقد اجتماع آخر في واشنطن وذلك خلال اجتماعهم الثلاثي بمدينة هيروشيما على هامش قمة مجموعة السبع.

والتقى القادة لفترة وجيزة على هامش قمة مجموعة السبع التي دعت إليها اليابان، وكوريا الجنوبية مع بدء تحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين الآسيويين.

فيما ذكر البيت الأبيض، أن بايدن أثنى على عمل رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سول يول، "الشجاع" لتحسين العلاقات الثنائية.

وأشار بايدن إلى أن الشراكة الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول باتت "أقوى" بسبب جهودهما.

وناقش القادة كيفية الارتقاء بتعاونهم الثلاثي إلى آفاق جديدة، بما في ذلك التنسيق الجديد في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية غير المشروعة لكوريا الشمالية والأمن الاقتصادي واستراتيجيات كل من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما جاء في بيان البيت الأبيض.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الاجتماع تناول خطة لتبادل المعلومات بين الدول الثلاث حول إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.

بايدن اليابان كوريا الجنوبية محادثات رسمية ثلاثية قمة مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية

نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ المتوفين في الفصل التشريعي الأول

الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي: الدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

سقوط باخموت.. أوكرانيا تنفي وروسيا تؤكد فما هي الحقيقة؟

ينحصر على الجوانب العسكرية.. بيان عاجل للجيش السوداني بشأن تفاصيل اتفاق الهدنة

الحوار الوطني.. ممثل الوفد: غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت العقد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ