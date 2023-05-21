تحمي منزلك من الحرائق .. تعرف ميزة أندرويد المخفية

يجب على مستخدمي هواتف أندرويد، الذين يستخدمون سماعات الرأس في المنزل أن يلاحظوا وجود ميزة مهمة بأجهزتهم يمكن أن تنقذهم من كوارث محتملة.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "thesun" البريطانية، يمكن أن تساعدك ميزة الإشعارات الصوتية الأقل استخدام في أجهزة أندرويد، على سماع الإنذارات الخاصة بالحريق في حال كنت تستمع إلى موسيقى صاخبة أثناء وجودك بالمنزل.

وأوضحت شركة جوجل الأمريكية، على موقعها على الإنترنت، أن ميزة الإشعارات الصوتية يمكنها أن تساعدك على معرفة ما يحدث في منزلك، فعند تشغيل الإشعارات الصوتية، سيتحقق هاتفك الذكي دائما من الأصوات التي قمت بتمكين الإشعارات بشأنها، على سبيل المثال عندما يصدر إنذار دخان أو يرن جرس الباب.

كيفية تفعيل ميزة الإشعارات الصوتية على هواتف أندرويد

- للوصول إلى الميزة، افتح هاتف أندرويد الخاص بك وانتقل إلى تطبيق الإعدادات "Settings".

- انقر على خيار "إمكانية الوصول" Accessibility، ثم "الإشعارات الصوتية" Sound Notifications.

- يمكنك بعد ذلك النقر فوق خيار "افتح إشعارات الصوت" Open Sound Notifications، ثم الوصول إلى "الإعدادات" Settings.

- انقر على "التنبيهات الصوتية نشطة" Sound Notifications are active، ومن المفترض أن تؤدي هذه الخطوات إلى تفعيل الميزة.

وبالإضافة إلى إنذارات الحريق، تتيح لك ميزة الإشعارات الصوتية من جوجل أيضا اكتشاف صفارات الإنذار والصراخ وأصوات الأطفال وخواتم أجراس الباب ونباح الكلاب وأصوات الأجهزة والمياه الجارية ورنين الهواتف الأرضية، وهذا يعني أنها يمكن أن تنبهك إلى الضوضاء والخطر المحتمل داخل المنزل وخارجه.

ولاختيار اختيار طريقة إخطارك، ارجع إلى خبار "فتح إشعارات الصوت"> ثم انقر على "الإعدادات"> في الخطوة التالية اضغط على "تفضيلات الإعلام" واختر كيف يتم إخطارك> يمكنك الاختيار بين "اهتزاز" و "وميض الضوء" و "تنبيه على الساعات المتصلة".