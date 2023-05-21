ساند فريقك.. شوبير يرد على من يصف صعود الأهلي لنهائي إفريقيا بالحظ

علق الاعلامي الرياضي احمد شوبير، على صعود الوداد المغربي الي نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال عبر برنامجه الاذاعي: “جمهور الأهلي مكنش عاوز يقابل صن داونز، ولكنه مبيحبش الوداد فريق صعب، ولام على بعض الجمهور مدعي وصول الأهلي للنهائي بالحظ، معلقاً المفروض تساند فريقك”.

ضرب نادي الوداد المغربي موعدا مع النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطيه عقبة صن داونزالجنوب إفريقي في نصف النهائي.

موعد مباراة الاهلي ضد الوداد المغربي

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والوداد المغربي علي ملعب استاد القاهرة يوم الاحد ٤ يونيو في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ان تقام مباراة الإياب في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل ، وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمباريات .