معرفة المدن الجديدة| تفاصيل جديدة عن مبادرة مهندسين من أجل مصر المستدامة

أكد المهندس محمد كامل، رئيس مبادرة مهندسين من أجل مصر المستدامة، انه التحقت ببرنامج “كن سفيرا” والذى أطلقته وزارة التخطيط وبعدها مبادرة مهندسين من أجل مصر المستدامة، والذي ستساعد طلاب وخريجي كليات الهندسة، على مغرفة تفاصيل التنمية المستدامة التي تحدث بالدولة.

وقال محمد كامل، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، لرئيس التحرير الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، ان الهدف من المبادرة العمل على معرفة المدن جديدة والمجتمعات عمرانية، إضافة الى تدريبات للطلاب على مستوى المحافظات لتعريف الهدف من التنمية المستدامة، والمدن الذكية، ومعالجات المياه.

لتدريب الطلاب

وتابع رئيس مبادرة مهندسين من أجل مصر المستدامة، أنه عملنا على زيارة 8 محافظات على مستوى الجمهورية، و 12 جامعة، لتدريب الطلاب، وتعريف الطلاب بالمدن الذكية المصرية اهمها العاصمة الإدارية الجديدة، وتعريفهم بمتظومة ادارة المخلفات الذكية، والمباني الصديقة للبيئة، لمواجهة التغيرات المناخية.