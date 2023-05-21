امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية بالإسكندرية تسير دون مشاكل

تفقد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، لجان معاهد برج العرب بإدارة غرب التعليمية الأزهرية، لمتابعة سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية.

وذكرت منطقة الإسكندرية الأزهرية في بيان اليوم، عدم رصد أي شكوى من خلال متابعة غرفة عمليات الامتحانات والمتابعات الميدانية للمعاهد بنطاق المحافظة.

واطمأن خميس، خلال جولته الميدانية، على سجلات حضور وانصراف الطلاب، وأكد على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ومنع الغش بكافة صوره وأشكاله بكافة الطرق والوسائل المتاحة، واطمأن على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، والتزام الجميع بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، واتباع قواعد الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية وبذل قصارى الجهد؛ لخروج الامتحانات بصورة مشرفة.

وفي سياق متصل، تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي للمنطقة، معهد الإمام أبو العزائم التابع لإدارة شرق، للاطمئنان على سير الامتحانات، يرافقه عبدالحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية متابعا للامتحانات، وأسماء أبو خزيمة مديرة التعليم النموذجي.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتى التربية الإسلامية والعلوم، والشهادة الإعدادية في مادتى القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشهادة الإعدادية التأهيلي لغة عربية ورقة أولى، والتعليم النوعى بتخصصاتها الثلاثة تراجم القراء والفواصل والتربية العلمية لقسم التخصص.