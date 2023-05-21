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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العرض الأخير من أوبرا دون جيوفاني على مسرح مكتبة الإسكندرية.. صور

صدى البلد

شهدت مكتبة الإسكندرية العرض الأخير من  أوبرا “دون جيوفاني” للموسيقار النمساوي العالمي موتسارت، والذي شارك فيه كوكبة من الفنانين والمبدعين العالميين، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة مايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع معهد جوتة بالإسكندرية.

جاء هذا الحفل بهدف دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وهو من إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.

وجاء عرض أوبرا دون جيوفاني الذى استمر لمدة 250 عاما، بعد عرض أوبرا "كارمن" التي قدمها نفس فريق العمل في الموسم الفني السابق.

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مكتبة الاسكندرية الغناء الأوبرالي المسرح الكبير خشبة المسرح الكبير دون جيوفاني مايسترو ناير ناجي

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