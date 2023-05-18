أحمد زايد: سنعمل على أن يخرج الحوار الوطني بخارطة لبناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ومقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إنّه يتمنى أن يضع الحوار الوطني خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة ومستقبل جديد لمصر، مشيرًا إلى أن المحور المجتمعي يتضمن موضوعات مختلفة مثل قضية السكان وقضية التعليم وقضية الشباب وقضية الصحة والثقافة والهوية الوطنية.

وأضاف «زايد»، خلال كلمته في جلسة «الهوية الوطنية»، ضمن الحوار الوطني، والتي نقلتها قناة «إكسترا لايف»، أن الثقافة تدخل في كل المسارات والمحاور لأنها العمود الفقري للمجتمع، وتم وضع عدد من المحاور فيها، ورغم أن الثقافة لجنة فرعية داخل المحور المجتمعي، إلا أن القائمين على شئون الحوار يدركون أهمية الثقافة، لذلك تم وضع عدد من المحاور فيها.

وأوضح مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي في الحوار الوطني: «هناك 4 محاور أساسية، هي الثقافة والهوية الوطنية والصناعات الثقافية والمؤسسات الثقافية والسياسات الثقافية وقضايا حرية الإبداع وأهمية تشجيع ودعم الإبداع».