عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالتنسيقية: كلمة مصر في «قمة جدة» أكدت دورها المحوري بالمنطقة

قمة جدة
قمة جدة

ثمن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التوصيات التي خرجت من قمة جدة ال ٣٢ ، مثمنا توقيتها الهام للغاية فى ظل تحديات عصفت بدول العالم أجمع.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال انعقاد القمة، أكدت حرص مصر على رعاية مصالح جميع دول المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويعزز أمنها القومي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا سبيل لمجابهة التحديات الراهنة سوى التعاون العربي المشترك ، ودعم كافة الحلول التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار بما يضمن السلام لشعوبها، لافتا إلي أن ذلك ما شددت عليه كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي لاقت ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.

وشدد بدوي على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحصول الشعب الشقيق على حقوقه التاريخية المشروعة، لافتا الي أن عودة سوريا للجامعة العربية خطوة لتصحيح المسار فى التعامل مع قضايا الدول العربية خاصة التي تعاني من أزمةت أو اضطربات داخلية.

قمة جدة تنسيقية شباب الاحزاب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السيسي خالد بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

شوبير يكشف حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

ترشيحاتنا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بسبب خلافات مالية.. مقتل مجرم علي يد شقيقين بعين شمس

علي الدين هلال: الدولة تدعم الأحزاب ..وحان وقت حوكمتها

الحوار الوطني.. خالد داود: سعيد بتنوع الآراء ونتطلع للقاء مثمر

هل انتهت أطول معركة.. تضارب الأنباء بشأن سيطرة روسيا على حصن أوكرانيا المنيع

برلمانية: ندرس بالحوار الوطني إثبات أحقية الأم للوصاية على المال بمستند واحد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ