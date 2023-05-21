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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الخارجية المصرية على الهدنة في السودان

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد بيانًا رسميًا بشأن الهدنة في السودان.

وجاء في نص البيان: "ترحب مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع.. أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة.. ولو لأسبوع.. نأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لإطلاق النار".

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وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

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