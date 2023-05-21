أول تعليق من الخارجية المصرية على الهدنة في السودان

أصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد بيانًا رسميًا بشأن الهدنة في السودان.

وجاء في نص البيان: "ترحب مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع.. أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة.. ولو لأسبوع.. نأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لإطلاق النار".

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.