بعد إقصاء صن داونز.. الوداد ينقذ الأهلي من أزمة في نهائي أفريقيا

ضرب الوداد المغربي موعدا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء صن داونز من الدور نصف النهائي.

وتعادل الوداد مع صن داونز 2-2 في إياب الدور نصف النهائي، ليتأهل الفريق المغربي إلى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي، مستفيدا من أفضلية التسجيل خارج الأرض بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

الوداد ينقذ الأهلي من أزمة في نهائي إفريقيا

كانت تقارير صحفية، قد أكدت أن صن داونز يرغب في خوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي في تمام الثالثة عصرا، (حال الصعود على حساب الوداد)، وهو أمر يزعج النادي الأهلي، في ظل عدم التأقلم على اللعب نهارا.

الأهلي عادة ما يواجه أزمة في خوض المباريات الإفريقية نهارا، حيث سبق وأن خسر أمام صن داونز مرتين (بخماسية) في جنوب إفريقيا، كما لا يمتلك ذكريات جيدة في معظم المواجهات القارية التي يلعبها في وضح النهار.

ومع تأهل الوداد المغربي، تأكد خوض الأهلي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ليلا، حيث دائما ما يلعب الوداد مبارياته سواء في الدوري المغربي أو في دوري أبطال إفريقي تحت الأضواء الكاشفة.

يذكر أن الفريق مستضيف اللقاء من حقه تحديد موعد المباراة سواء نهارا أو ليلا وأيضا تحديد الملعب بشرط مطابقته للشروط التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لاستضافة مباريات البطولة.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تلغب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.