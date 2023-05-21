عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 800 لتر سولار داخل تنك معدني محمل على سيارة مخالفة

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فضلاً عن التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مديرية التموين بحملات تفتيشية على المحطات بدائرة المحافظة للوقوف على مدى التزام أصحاب المحطات بالقوانين والقرارات التموينية.

مدير تعليم الشرقية يتفقد امتحانات الشهادة الإعـدادية بعدد من مدارس إدارة غرب الزقازيق

وفي سياق متصل ، تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون مثبت عليها تنك معدني محملة بكمية من السولار مقدارها ( 800 ) لتر مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، وتم تحرير المحضر رقم ( 7564 ) لسنة 2023 جنح ههيا ، والتحفظ على المضبوطات بمحطة تعاون العلاقمة علي ذمة المحضر.

الإجراءات القانونية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الحملات التموينية والرقابية الشهادة الإعدادية السوق السوداء امتحانات الشهادة الاعدادية سيارة ربع نقل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممدوح غراب محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

زيادة مليون فرخة.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. تريزيجيه يقترب وبشرى سارة أمام الوداد وقرار جديد للخطيب

بعد أزمتها مع طليقها.. انتشار شائعات كاذبة حول وفاة علا غانم

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحوار الوطني.. التيار الإصلاحي: لا تنمية حقيقية بدون مجالس محلية منتخبة

بعد تسريب أسئلة امتحانات الإعدادية 2023.. الحبس 7 سنوات عقوبة أعوان شاومينج

الزمالك اليوم.. زيزو يرحب بالرحيل.. تجميد نجم الأبيض.. حقيقة المشاركة بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة جوليان مور.. جلسة تصوير لأبطال فيلم مايو ديسمبر

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ