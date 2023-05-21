عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الدستور: الأحزاب لا تكون لطموحات شخصية.. وقوتها تدعم الأنظمة السياسية

أحمد بيومى ممثل حزب
أحمد بيومى ممثل حزب الدستور

قال أحمد بيومى ممثل حزب الدستور، إن على المشرع عندما يعمل على قانون الأحزاب أن يعطى ثلاث نقاط  أولوية هامة، موضحا أنه فيما يخص حق الاشتباك السياسي الإيجابي للأحزاب السياسية مع العمل الطلابي ومع العمل النقابي، معقبا:"  نحتاج إلى طالب لديه معرفة سياسية بقضايا وطنه، ونحتاج نقابيا لا يعمل فقط على مصلحة نقابته بل للصالح العام لدولته.

وأضاف فى كلمته بالجلسة النقاشية لقانون الأحزاب السياسية بالمحور السياسي، أن مسألة الدعم تتمثل فى دعم مباشر ودعم غير مباشر، الدعم المباشر هى حصول الأحزاب على دعم مباشر من الدولة نظرا لحصوله على ثقة الناخبين فى الانتخابات البرلمانية والمحليات، والدعم غير المباشر هو حق استغلال الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة ، وقاعات المؤتمرات والنوادى ومراكز الشباب، لكي تستطيع الأحزاب فى طرح أفكارها.

 

وفيما يخص لجنة شؤون الأحزاب واختصاصاتها قال بيومي، لا بد أن يكون محدد الزمن، بالتأكيد أن هناك ضرورة قصوى لقانون أحزاب جديد، مشددا على التزام الدولة عدم تقييد العمل السياسي وإطلاق العنان للسياحة السياسية لإفراز كوادر تعبر عن الصالح العام للمجتمع، وليس كوادر مصطنعة.

 

وتابع: على الأحزاب ألا تكون مشروعات لطموحات شخصية، ولا  أماكن لإلقاء شعارات تزايد على أحلام وآلام المواطن، بل مراكز بحثية لطرح رؤي تشتبك إيجابيا مع المجتمع.

 

وأنه لا يوجد نظام سياسي قوى بدون أحزاب قوية ولا يوجد أحزاب قوية بدون حياة سياسية جادة ولن تنشأ حياة سياسة جادة بدون رواية كبرى حلم لمستقبل هذا الوطن نلتف حوله يكون معياره الكفاءة والجدية والأهلية وجوهرة الحرية والعدل والمساواة وأننا في حزب الدستور نتقدم برؤية لقانون الأحزاب.

 

وطالب بيومي في نهاية حديثة:" نطالب كحركة مدنية من مجلس الأمناء ان تتاح فرصة لتبادل النقاشات أكثر، ونأمل أن نخرج بآراء أكثر مؤائمة مع شركائنا في الوطن لأن الوطن لا يحكم بتيار واحد أو رأى واحد.

الأحزاب السياسية الانتخابات البرلمانية انتخابات البرلمان حزب الدستور قانون الأحزاب السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أرسلها إلى المشرحة.. طارد زوجته بشوارع الغردقة بالسلاح

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

السفير بسام راضي يستقبل في روما وزير التموين .. صور

قطع جزئي للرباط الصليبي.. تفاصيل جديدة في إصابة محمود الونش

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها في فرنسا.. شاهد

الحوار الوطني.. المصريين الأحرار: توجد حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية

قناة الحرة تسلط الضوء على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير لأبطال فيلم وداعا جوليا بمهرجان كان

صحي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن

حريق أتلفها.. سر صادم تسبب في غرق «تيتانيك» قبل إبحارها بأيام| ما القصة؟

ماجي زوجة محمد صلاح في إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

عودة مرعبة.. الباحث الهولندي يُحذر: ذروة الأنشطة الزلزالية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ