زكي القاضي:150 مليار جنيه لتطوير قطاعات هامة في حياة كريمة.. فيديو

أكد زكي القاضي الكاتب الصحفي ، أن مشروع "حياة كريمة" أحد المشروعات العظيمة، مشيراً إلى ، أن الدولة المصرية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والذي يؤثر على كل الدول ذات الاقتصاديات الأضخم من الدولة المصرية ولديها مصادر دخل متعددة، لكن مصر لديها التزام إنسانى.

زكي القاضي: تطوير شبكة الطرق و الصرف الصحي

وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعزز هذا الإطار من أجل استكمال هذه كافة المشروعات القومية،الكبرى خاصة التي تخدم أهالي الصعيد و الأرياف.

وأوضح الكاتب الصحفي أن هناك تمويل بقيمة 150 مليار جنيه تم توزيعه بين قطاعات هامة مختلفة تخص المبادرة مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والأمور الخدمية مثل نقاط الإطفاء وتطوير شبكة الطرق وغيرها، والدولة المصرية مازالت ماضية في عزمها لتحقيق كل الالتزامات أمام الشعب المصري.