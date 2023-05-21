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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد| أخبار تهمك

سعر الذهب اليوم الأحد
سعر الذهب اليوم الأحد

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الأحد 21-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

أسعار الذهب:

سعر الذهب  عيار 18 سجل 1984 جنيها.

سعر  الذهب عيار 21 سجل 2315 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل  2646 جنيها 

سعر الجنيه الذهب 18520
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

 

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.9 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.83 جنيه للبيع، و 33.46 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.46 جنيه للبيع، 38.33 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.33 جنيه للبيع و 8.24 جنيه للشراء

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، 100.38 جنيه للشراء.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: 

العظمى الصغرى

القاهرة35 -23
الإسكندرية 31-21
الإسماعيلية 35- 22
الغردقة 33-23
أسوان 40 - 25
سوهاج 38 - 23
المنيا 37-23
 

تحذير عاجل من الأرصاد
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد وعلى مدار الـ 72 ساعة القادمة، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم بداية تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومنخفض جوي على الصحراء الغربية، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا من 4 لـ 5 درجات مقارنة بالـ 48 ساعة الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، منوهة بأن اليوم هو ذروة الارتفاع في الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم تسود أجواء حارة على المناطق الشمالية وحتى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على المحافظات الجنوبية للبلاد شمال وجنوب الصعيد، لافتة إلى وجود تحسن في درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث تتراوح الصغرى بين 22 و 23 درجة مئوية.

 

رياح ترابية وأمطار رعدية
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاطا في حركة الرياح تتراوح سرعته بين الـ 30 والـ 40 كم/ ساعة والتي تثير الرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية، وقد تتسبب في انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، ومتوقع  استمرار الأتربة والرمال المثارة غدًا الإثنين أيضًا؛ لذا على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك  فرص سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا في السلوم ومطروح والضبعة، مضيفة أنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة القادمة.

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