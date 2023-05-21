عضو مؤسسة حياة كريمة: عملنا على توعية الشباب المصري بجهود المبادرة.. فيديو

أكد دكتور محمد الصادق، عضو مؤسسة حياة كريمة، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة لتكوير الريف المصري، وبناء على تكليفات الرئيس بتطوير البنية التحتية، البعض كان على جهل بما يحدث.



وقال محمد الصادق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه كان لا بد من توعية الشباب بجهود مبادرة حياة كريمة، في تطوير الريف المصري وتحسين حياة 60 مليون مواطن.

لنقل الخبرات للشباب المصري

وتابع عضو مؤسسة حياة كريمة، أنه كان هناك تعاون بين مؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب، لنقل الخبرات للشباب المصري.

