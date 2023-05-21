عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| نوع معين من السكر يسبب الموت المفاجئ .. وشاهد إطلالة زوجة محمد صلاح فى الملعب

زوجة محمد صلاح
زوجة محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من التقارير المهمة والمتنوعة فى مجالى الصحة والمرأة وأبرز ما أثار رواد الفيسبوك، إليكم أهمها:

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل


توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك علاقة بين فحص الشعر والتنبأ بحدوث النوبة القلبية أو السكتة الدماغية مما يساعد فى حماية الأشخاص من مضاعفتهما الخطيرة حيث تصل للشلل والوفاة

ماجي زوجة محمد صلاح في إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد
أثارت ماجي زوجة محمد صلاح جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب ظهورها بإطلالة جديدة مع زوجها فى الملعب أنفيلد من آخر مباراة بالبريميرليج .


حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

أثار إعلان مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان وفاة الشابة لقاء المعروفة إعلاميًا بـ فتاة فيصل التى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب قصة معاناتها الإنسانية والمرضية


توقف عن شرائه.. نوع من السكر يسبب الجلطة والموت المفاجئ


كشفت دراسة جديدة في كليفلاند كلينك أن أحد أنواع السكر الدايت المعروف باسم  الإريثريتول له علاقة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 
 

الصحة المراة نشرة المرأة زوجة محمد صلاح الشعر فتاة فيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

صحي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن

أضرار بدائل السكر الدايت تفوق التوقعات | أبرزها مرض السكري

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

علاج التسلخات عند الأطفال والرضع .. إليك أفضل الأدوية والكريمات

2.5 مليون وفاة سنويا بسببه .. إليك أفضل بدائل الملح

جمبري الغلابة بلاش منه ..طبيبة تحذر من مأكولات بحرية منتشرة فى السوق

ترشيحاتنا

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

طريقة استخراج فيش جنائي 2023

بداية النهاية.. الدولار الأمريكي ينخفض ​​إلى أدنى مستوى عالميا منذ 25 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ