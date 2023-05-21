نشرة المرأة والصحة| نوع معين من السكر يسبب الموت المفاجئ .. وشاهد إطلالة زوجة محمد صلاح فى الملعب

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من التقارير المهمة والمتنوعة فى مجالى الصحة والمرأة وأبرز ما أثار رواد الفيسبوك، إليكم أهمها:

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل



توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك علاقة بين فحص الشعر والتنبأ بحدوث النوبة القلبية أو السكتة الدماغية مما يساعد فى حماية الأشخاص من مضاعفتهما الخطيرة حيث تصل للشلل والوفاة

ماجي زوجة محمد صلاح في إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

أثارت ماجي زوجة محمد صلاح جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب ظهورها بإطلالة جديدة مع زوجها فى الملعب أنفيلد من آخر مباراة بالبريميرليج .



حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

أثار إعلان مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان وفاة الشابة لقاء المعروفة إعلاميًا بـ فتاة فيصل التى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب قصة معاناتها الإنسانية والمرضية



توقف عن شرائه.. نوع من السكر يسبب الجلطة والموت المفاجئ



كشفت دراسة جديدة في كليفلاند كلينك أن أحد أنواع السكر الدايت المعروف باسم الإريثريتول له علاقة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

