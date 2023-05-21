عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

صدى البلد

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان  عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" وفاة لقاء، المعروفة إعلاميًا بـ فتاة فيصل.

وانتشرت قصة لقاء وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حينما ظهرت في أكثر من مقطع فيديو في الشارع، وتحدثت عن معاناتها.

وأكدت مؤسسة معًا لإنقاذ إنسان أن لقاء توفيت بمنزل أسرتها بمحافظة الشرقية وتم دفنها يوم الجمعة وكانت تعانى من مرض "خطير" يمنع تشريح الجثة والوفاة إلى الآن طبيعية. 

 

 

 وكانت تعيش  لقاء بلا مأوى في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث كانت تفترش الجزيرة الوسطى بالرصيف، وتعاني من بعض الصدمات والمشكلات النفسية والاجتماعية، ونقلت إلى دار الرعاية. 

قالت  لقاء قبل وفاتها : أنا كنت عايشة في الشارع وكنت خايفة جدًا، وكان في ناس بتضربني بالكورباج، وكنت دايمًا بجري وأصوت منهم في الشارع، ومن بعد ما جيت دار الرعاية هنا، وأنا حاسة إني في أمان. 

وانتشر خبر وفاتها سريعة وتعاطف معها الكثير وكانت اكثر التعليقات ارتاحت من الدنيا. 

مؤسسة معانا لانقاذ إنسان فتاة فيصل لقاء وفاة فتاة فيصل الفتاة المشردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

5 طلاب يلقون الحجارة على سيارة المراقبين عقب أداء الامتحان بسوهاج

الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية

نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ المتوفين في الفصل التشريعي الأول

الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي: الدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

سقوط باخموت.. أوكرانيا تنفي وروسيا تؤكد فما هي الحقيقة؟

ينحصر على الجوانب العسكرية.. بيان عاجل للجيش السوداني بشأن تفاصيل اتفاق الهدنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ