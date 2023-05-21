حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" وفاة لقاء، المعروفة إعلاميًا بـ فتاة فيصل.

وانتشرت قصة لقاء وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حينما ظهرت في أكثر من مقطع فيديو في الشارع، وتحدثت عن معاناتها.

وأكدت مؤسسة معًا لإنقاذ إنسان أن لقاء توفيت بمنزل أسرتها بمحافظة الشرقية وتم دفنها يوم الجمعة وكانت تعانى من مرض "خطير" يمنع تشريح الجثة والوفاة إلى الآن طبيعية.

وكانت تعيش لقاء بلا مأوى في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث كانت تفترش الجزيرة الوسطى بالرصيف، وتعاني من بعض الصدمات والمشكلات النفسية والاجتماعية، ونقلت إلى دار الرعاية.

قالت لقاء قبل وفاتها : أنا كنت عايشة في الشارع وكنت خايفة جدًا، وكان في ناس بتضربني بالكورباج، وكنت دايمًا بجري وأصوت منهم في الشارع، ومن بعد ما جيت دار الرعاية هنا، وأنا حاسة إني في أمان.

وانتشر خبر وفاتها سريعة وتعاطف معها الكثير وكانت اكثر التعليقات ارتاحت من الدنيا.