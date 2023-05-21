توقف عن شرائه.. نوع من السكر يسبب الجلطة والموت المفاجئ

أظهر بحث جديد في كليفلاند كلينك أن الإريثريتول، وهو نوع مُحلي صناعي مشهور، يستخدم لإضافة كميات كبيرة محلاة لمنتجات كيتو منخفضة السكر، ويستخدمها متبعو الريجيم، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تم نشر النتائج في Nature Medicine، وفقا لـ cnn.

درس الباحثون أكثر من 4000 شخص في الولايات المتحدة وأوروبا، ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الاريثريتول في الدم كانوا أكثر عرضة لخطر التعرض لأحداث قلبية ضائرة كبيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة.

قاموا أيضًا بفحص تأثيرات إضافة الإريثريتول إلى الدم الكامل أو الصفائح الدموية المعزولة، وهي شظايا خلوية تتجمع معًا لوقف النزيف وتساهم في تجلط الدم.

أظهرت النتائج أن الإريثريتول يسهل تنشيط الصفائح الدموية وتشكيل جلطة.

أكدت الدراسات قبل السريرية أن تناول الإريثريتول يزيد من تكوين الجلطة.

وقال رئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في معهد أبحاث ليرنر ورئيس قسم أمراض القلب الوقائية في كليفلاند كلينك: “زادت شعبية المحليات مثل الإريثريتول بسرعة في السنوات الأخيرة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث المتعمق حول آثارها على المدى الطويل”.

وأضاف: "أمراض القلب والأوعية الدموية تتفاقم بمرور الوقت، وأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. نحن بحاجة إلى التأكد من أن الأطعمة التي نتناولها ليست مساهمات مخفية".

المُحليات الصناعية، مثل الإريثريتول، هي بدائل شائعة لسكر المائدة في المنتجات منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة الكربوهيدرات ومنتجات "كيتو".

غالبًا ما يوصى بالمنتجات الخالية من السكر التي تحتوي على الإريثريتول للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السكري أو متلازمة التمثيل الغذائي ويبحثون عن خيارات للمساعدة في إدارة السكر أو السعرات الحرارية التي يتناولونها.

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الإريثريتول حلو بنسبة 70% مثل السكر، ويتم إنتاجه من خلال تخمير الذرة، بعد الابتلاع، يتم استقلاب الإريثريتول بشكل سيئ من قبل الجسم، بدلاً من ذلك، يذهب إلى مجرى الدم ويخرج من الجسم بشكل رئيسي عن طريق البول.

ينتج جسم الإنسان كميات منخفضة من الإريثريتول بشكل طبيعي، لذلك يمكن أن يتراكم أي استهلاك إضافي.

يعد قياس المحليات الصناعية أمرًا صعبًا ومتطلبات الملصقات قليلة جدًا وغالبًا لا تسرد المركبات الفردية.

الإريثريتول معترف به عمومًا على أنه آمن (GRAS) من قبل إدارة الغذاء والدواء، ما يعني أنه لا توجد متطلبات لدراسات السلامة طويلة المدى.

لاحظ المؤلفون أهمية دراسات المتابعة لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها في عموم السكان.

كان للدراسة العديد من القيود، بما في ذلك أن دراسات الملاحظة السريرية تثبت الارتباط وليس السببية.

ماهو الاريثريتول؟

مثل السوربيتول والإكسيليتول ، يعتبر الإريثريتول كحول سكر، وهو كربوهيدرات توجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضراوات.

ووفقًا للخبراء، فهو يحتوي على حوالي 70% من حلاوة السكر ويعتبر خاليًا من السعرات الحرارية.

يتم تصنيع الإريثريتول بشكل مصطنع بكميات كبيرة، ولا يوجد لديه مذاق طويل الأمد، ولا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وله تأثير ملين أقل من بعض الكحوليات السكرية الأخرى.