بعد عقد قرانه.. كولر يطالب بسرعة تجهيز الشناوي قبل نهائي أبطال أفريقيا

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن موقف الشناوي من اللحاق بمباراة الوداد في نهائي أفريقيا .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : مصدر داخل الأهلي: كولر طالب بسرعة تجهيز محمد الشناوي لمباراة الوداد.. اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف ومنفرد ".



أكد الناقد الرياضي عمرو الدرديري حقيقة عقد قران محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة .



وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمد الشناوي عقد قرانه خلال فترة الراحه التي حصل عليها بسبب إيقافه 3 مباريات والإصابة

مبروووووك من القلب لحارس الأهلي و مصر الشناوي ".



تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز وضرب موعدًا مع النادي الأهلي.



وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.