صحة الشيوخ توصي بإنشاء نقطة إسعاف نهري ما بين خزان أسوان والسد العالي

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة ، النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، والدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن: "إنشاء نقطة اسعاف نهري لخدمة المجرى المائي ما بين خزان أسوان والسد العالي".

وقال النائب أحمد القناوى مقدم الاقتراح برغبة إن مدينة أسوان تتميز بطبيعتها الخاصة، حيث يمتلئ مجرى النيل بالمحافظة بالجزر الصخرية، وقد وفرت هيئة الإسعاف عدد من "لنشات" الإسعاف لخدمة المواطنين والسياح المتواجدين في المجرى المائي، أو فوق الجزر العديدة الموجودة بداخلها، وتمتلك هيئة الإسعاف النهري بمحافظة أسوان وفقا للمعلن في عام 2019 عدد ۲ لنش لخدمة المنطقة الممتدة بين إدفو وأسوان شمال خزان أسوان، وآخر بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، ويمكن استدعائهم لمحافظة أسوان عند حالات الطوارئ ، و لنش كبير يعمل جنوب السد العالي ويغطى المنطقة من معبد كلابشه حتى معبد أبوسمبل على امتداد مسطح بحيرة ناصر.

وكشف مقدم طلب الإحاطة ، عن قيام وزارة الصحة بضم لنش إسعافي أخر للمحافظة ، ووفقا لشكاوى أصحاب الفندق والنزلاء التي تمتلئ بها الجزر الموجودة بهذه المنطقة الهامة لا توجد نقطة إسعاف نهري بهذه المنطقة المعزولة عن البر لمسافات طويلة قد تستهلك نصف ساعة لحين الوصول لأقرب مرسى نهري، أو أى لنش طبي لخدمة المواطنين والسياح.

وطالب النائب أحمد القناوي بضرورة توفير الحد الأدنى من الأمن الصحي لما تمتلكه هذه المنطقة من مناطق اثرية، وهي مقاصد دائمة الزيارة، وتلقى إقبال دائم من زوار المدينة، وتقام العديد من الحفلات والمناسبات على أراضي الجزر الواقعة في هذه المنطقة.

من جانبه قال ممثل وزارة الصحة والسكان ، إنه صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (990) لسنة 2023 بشأن اللجنة التنسيقية الدائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر ومنافعها والمنخفضات ومنطقة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان، وأن هيئة الإسعاف ليس لديها مانع من إنشاء مرسي اسعاف نهري بهذه المنطقة لخدمة المواطنين والسياح، وسيتم عرض المقترح على اللجان المختصة بهذا الشأن والمشكلة من الجهات المعنية.



كما أكد ممثلو وزارة السياحة والآثار ، على حاجة المنطقة لنقطة إسعاف نهري حيث يشترط لترخيص المنشآت السياحية وجود تغطية للخدمات الصحية في حالة الطوارئ .

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بأن المنطقة تحتاج لخدمة اسعاف طبى، وضرورة وضع خطة كاملة من هيئة الاسعاف لتقديم خدمة إسعاف نهري لتلك المناطق لتغطية الخدمة الصحية والحفاظ على صحة المواطنين والسائحين.