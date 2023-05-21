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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أضنة.. زلزال قوي يضرب ولاية شانلي أورفا التركية

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب منطقة خليلية شانلي اورفا التركية.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلي أن الزلزال وقع علي عمق 13.23 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة سايمبيلي في أضنة التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 6.75 كم تحت سطح الأرض.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قد أعلنت اليوم الأحد عن وقوع هزة أرضية بقوة 4,9 درجات مركزها ولاية أضنة التركية.

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وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

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