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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حدائق الأهرام يشكون ضعف جميع شبكات المحمول

صدى البلد

استغاث المواطن  تامر علي، والمقيم بمنطقة حدائق الأهرام ، فى رسالة لخدمة القراء “ بين الناس ” التى يقدمها  موقع صدى البلد،  بالمسئولين من ضعف جميع شبكات المحمول بمنطقة حدائق الأهرام .

قال في شكواه: نعاني نحن سكان حدائق الاهرام  من ضعف شديد في جميع شبكات المحمول والإنترنت، وبالتالي توقف اشغالنا المرتبطة باستخدام الانترنت وذلك ممكن يؤدى إلى كارثة في حالة حدوث أي مشكلة لم نتمكن من الاتصال بمن ينقذنا، بالإضافة الي صعوبة التواصل في أغلب الأماكن ، بالإضافة إلى عدم قدرت الطلبة على تحصيل دروسهم .

أضاف : تقدمنا بالعديد من الشكاوى لحل المشكلة ، ولكن دون جدوى ،وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.

للتواصل مع القاري من خلال رقم

01008814695.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استخدام الإنترنت حدائق الاهرام صعوبة التواصل ضعف جميع شبكات المحمول

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