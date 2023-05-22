أيمن الجمل يضع روشتة إعادة الإسماعيلي إلى المسار الصحيح.. فيديو

أكد أيمن الجمل، لاعب ومدرب الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، مطالبًا بوجود تدعيمات قوية في الفترة المقبلة ليعود الإسماعيلي إلى سابق عهده.

وقال الجمل، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "الحفاظ على قوام الإسماعيلي أمر في غاية الأهمية حتى لا يتكرر ما حدث الموسم الحالي في الموسم المقبل".

وأضاف أن التدعيمات الجديدة وتصعيد الناشئين يضمن موسمًا جيدًا للإسماعيلي في السنة المقبلة".

وأكد الجمل أن الإسماعيلي كان وما زال يمتلك قائمة من اللاعبين القادرين على تقديم موسم جيد

وحول توليه تدريب الإسماعيلي لفترة مؤقتة هذا الموسم، قال الجمل: "كنت أعلم أن مهمتي مؤقتة في الإسماعيلي بعد رحيل خوان كارلوس جاريدو".

وأشار الجمل إلى أن إدارة الإسماعيلي وقت توليه تدريب الإسماعيلي حاولت ضم سامسون أكينولا من الزمالك خلال فترة انتقالات يناير الماضي.