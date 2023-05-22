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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سافيو يدعم فينيسيوس جونيور عقب تعرضه للطرد من مباراة ريال مدريد وفالنسيا

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

وجه برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عقب طرده من مباراة فالنسيا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب سافيو عبر خاصية “الاستوري”: “لا تفقد السعادة والفرح بسبب هؤلاء الناس، نحن البرازيليون.. نحن معك”.

 تعرض فريق ريال مدريد للهزيمة من نظيره فالنسيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب دييجو لوبيز.

وشهدت المباراة طرد فينسيوس جونيور في الدقيقة ٩٠+٧

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