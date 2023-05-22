سابع انقطاع للكهرباء.. زابوريجيا النووية تشعل الاتهامات مجددا بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت شركة توليد الطاقة المملوكة للحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن هناك انقطاعا عن الطاقة في المصنع النووي في زابوريجيا بعد أن قال مسؤول موالي لروسيا إنه تم تشغيل المولدات الاحتياطية وتوفير الطاقة الطارئة.

وقالت شركة "إنرجوأتوم" لوكالة "رويترز، ردا على تصريحات المسؤول الموالي لروسيا: "نعم، هناك انقطاع للكهرباء في المحطة وهو السابع منذ بداية الاحتلال (الروسي)".

وقال يوري مالاشكو، حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا، أن هناك حريقا في أحد المنشآت في مدينة زابوريجيا بسبب التحميل الزائد في نظام الطاقة.

وقال مالاشكو في تطبيق المراسلة "تليجرام": "إن مشاكل إمدادات الكهرباء التي نشأت في مدينة زابوريجيا لا تتعلق بالقصف".

وقبل قليل، قال مسؤول محلي موالي لروسيا في زابوريجيا، إنه تم انقطاع الكهرباء بالكامل عن محطة الطاقة النووية زابوريجيا، وقد تم تشغيل مولدات إمدادات الطاقة الاحتياطية.

وقال فلاديمير روجوف إنر المحطة النووية "فُصلت" تماما عن إمدادات الطاقة الخارجية بعد فصل أوكرانيا خط الكهرباء الذي تسيطر عليه.

وقال أناتولي كورتيف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا في أوكرانيا، إن العمل مازال مستمرا منذ وقت مبكر يوم الاثنين لاستعادة اكهرباء إلى المدينة.

وقال كورتيف عبر تطبيق المراسلة "تليجرام": " انقطعت الكهرباء جزئيا في زابوريجيا بسبب حالة الطوارئ في أحد مرافق الطاقة".

وقد سمعت الانفجارات في زابوريجيا، وذكرت قنوات التلجرام المحلية أنه تم سماع سلسلة من الانفجارات في دنبيرو وخاركيف.

وتم تفعيل تنبيهات الغارة الجوية في العديد من المدن الأوكرانية وفي مدينة كييف في حوالي الساعة 2:40 صباحًا في 22 مايو.

كما تم الإعلان عن تنبيه غارة جوية على مستوى البلاد في الساعة 3:48 صباحًا.

