منجي بدر : 1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان |فيديو

أكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض،أن التبادل التجاري بين مصر وعمان في العام الماضي، بلغ 1.7 مليار دولار، مضيفاً أن تحويلات العاملين المصريين بلغت حوالي 650 مليون جنيه، و تحويلات العمانيين المقيمين في مصر بلغت حوالي 2.5 مليون دولار.

منجي بدر: التبادل التجاري بين مصر وعمان يزداد بصورة مستمرة

وأضاف منجي بدر أثناء استضافته مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن إجمالي الاستثمارات العمانية المتراكمة في مصر بلغت 380 مليون دولار، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين مصر وعمان ، يزداد بصورة مستمرة.



وأشار الوزير المفوض إلى، أن العلاقات بين مصر وعمان، تتميز بعمق ثقافي وتاريخي، وإقتصادي، مؤكداً أن هناك أكثر من 380 ألف مصري يعمل في عمان.