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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منجي بدر : 1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان |فيديو

الدكتور منجي بدر
الدكتور منجي بدر

أكد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض،أن التبادل التجاري بين مصر وعمان في العام الماضي، بلغ 1.7 مليار دولار، مضيفاً أن تحويلات العاملين المصريين بلغت حوالي 650 مليون  جنيه، و تحويلات العمانيين المقيمين في مصر بلغت حوالي 2.5 مليون دولار.

منجي بدر: التبادل التجاري بين مصر وعمان يزداد بصورة مستمرة

 

وأضاف منجي بدر أثناء استضافته مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن إجمالي الاستثمارات العمانية المتراكمة في مصر بلغت 380 مليون دولار، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين مصر وعمان ، يزداد بصورة مستمرة.


وأشار الوزير المفوض إلى، أن العلاقات بين مصر وعمان، تتميز بعمق ثقافي وتاريخي، وإقتصادي، مؤكداً أن هناك أكثر من 380 ألف مصري يعمل في عمان.

 

 

 

 

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