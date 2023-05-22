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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: منح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة عام قرار يشجع على جذب المشروعات الأجنبية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بإعلان وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للإستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد  لمدة 6 أشهر أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الإقتصادية.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا الاتجاه يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مثمناً جهود جميع الوزارات والمؤسسات فى تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية.

وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة التفكير فى مثل هذه الحوافز والمزايا لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر ، معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فى مجال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وزارة الداخلية المستثمرين الأجانب الكيانات الاقتصادية الحوافز التشجيعية الاستثمارات الاجنبية

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