عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أميرة بنت طنطا دخلت لإجراء عملية بالجهاز الهضمي خرجت بغيبوبة وتسمم دموي

الفتاة ضحية الإهمال
الفتاة ضحية الإهمال الطبي

شهدت مستشفيات طوارئ طنطا الجامعي استقبال حالة الفتاة "أميرة شبكة" في العقد الثالث من عمرها في حالة فقدان للوعي وإعياء شديد عقب إجرائها عملية جراحة مناظير والجهاز الهضمي  دقيقة بإحدي المراكز الطبية الشهيرة بالقاهرة إلا أنها نتيجة التعرض للواقعة خطأ وإهمال طبي فادح تسبب في تعرضها للإصابة بالتسمم دموي جعلها تدخل في حالة غيبوبة وإعياء تام  داخل العناية المركزة.

رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357


وأفادت مصادر طبية داخل طوارئ طنطا الجامعي أن الفتاة تخضع لمراحل علاجية مكثفة في غرفة عناية مركزة تحت ملاحظة فريق طبي متخصص من أطباء الجهاز الهضمي والكبد والباطنية سعيا في إنقاذ حياتها بإفاقتها من الغيبوبة وحالة الإعياء الذي إذا استمر لأكثر من 48 ساعة يعرض حياتها للموت المفاجئ.

وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية يفتتحان عددًا من المشروعات الطبية بجامعة طنطا

كشف عبد الظاهر فتحي شبكه شقيق الفتاة الضحية أنه أجرت عمليه في جراحات المناظير والجهاز الهضمي لدي استشاري يدعي "م.ع.ع" بعيادته بمنطقة الدقي بالجيزة "تحويل مسار " وتدهورت حالتها الصحية بعدما تكونت مادة صديدية تسببت في أحداث تسمم دموي وفشل وظائف الجسم شبه تدريجي.


وأضاف شقيق الفتاة بقوله "في يوم 9 مايو ذهبنا للطبيب بمركزه طبي وعملنا عملية الساعة السابعة صباحاً وخرجنا الساعة السابعة والنصف وفضلنا ثلاث ساعات في العيادة الخاصة بيه بالدقي وخرج شقيقتي من العيادة العيادة وبعد ما وصلت المنزل وجع شديد في المعدة وضيق في التنفس وضربات قلب سريعة وسخونية عالية".

مياه الغربية: حصول محطة معالجة دمرو على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

وتابع بقوله " وبعدها تواصلنا مع الدكتور قال ده أعراض العملية وبعدها ذهبنا لمستشفي جامعة طوارئ طنطا الجامعي وعمل اشاعات وتحاليل اثبتت ثقب في المعدة وتسريب سائل المعدة خارج البطن حصل تسمم دموي وصدمة تسممية لأعضاء الجسم مما أدى حدوث انكماش في الرئة وتأثير علي المخ بصدمة تسممية من الدرجة الأولي مما أدى إلى فقدان الوعي نهائي وقام أطباء بتحويلها إلى قسم الأشعه وتحويلها للعناية المركزة وفضلت 5 أيام في العناية المركزة في حالة إغماء كامل وبعدها دخلت عمليات خطأ طبي ووجود ثقبين في المعدة ووجود غرغرينه تم استئصال المعدة بالكامل وتركيب الدعامات لمحاولة إنقاذها وهي في حالة إغماء إلى الآن بالعناية المركزة طنطا الدور الخامس عناية التخدير في حالة حرجة جدا وربنا ينجيها يارب العالمين".

 

الجدير بالذكر أن أسرة الفتاة الضحية طالبوا بالضرورة تدخل أطباء واستشاريين متخصصين لعلاج ابنتهم وتحقيق القصاص القانوني العادل من الطبيب الذي أجري العملية وتسبب في تدهور الحالة الصحية للفتاة الضحية خلال أسرع وقت.

IMG-20230522-WA0007
IMG-20230522-WA0007
IMG-20230522-WA0008
IMG-20230522-WA0008
IMG-20230522-WA0010
IMG-20230522-WA0010
IMG-20230522-WA0004
IMG-20230522-WA0004
IMG-20230522-WA0009
IMG-20230522-WA0009
IMG-20230522-WA0011
IMG-20230522-WA0011
إهمال طبي استئصال إجراء جراحة إعياء شديد الجهاز الهضمي والكبد الجهاز الهضمي الضحية العناية المركزة المراكز الطبية اميرة شبكة مستشفيات طوارىء طنطا الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

موضوعات متعلقة

الغربية .. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين

مصادرة 250 كيلو جبن ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالغربية

محافظ الغربية يتفقد كورنيشين المحلة وسمنود ويتابع أعمال الرصف والتطوير.. صور

نسيوا فوطة وشاش في بطنه.. مأساة شاب داخل العناية المركزة بالمحلة.. صور

وكيل تعليم الغربية: الهندسة والكمبيوتر في مستوى جميع الطلاب.. صور

مصادرة 216 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة بالغربية

توريد 134 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد بصوامع الغربية

تحرير 273 مخالفة مرورية في حملات بالغربية

ترشيحاتنا

مؤتمر العمل العربي يواصل فعالياته لليوم الثاني.. والحوار الاجتماعي خيار استراتيجي

أخبار السيارات| الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي.. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه.. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدافي العلاقة الزوجية

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

حدث ليلا| تراجع الدولار في السوق السوداء.. ومفاجأة بشأن دخول الذهب إلى مصر.. وموقف نجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

في ذكراه.. من هو النحات آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي؟

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ