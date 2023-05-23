أميرة بنت طنطا دخلت لإجراء عملية بالجهاز الهضمي خرجت بغيبوبة وتسمم دموي

شهدت مستشفيات طوارئ طنطا الجامعي استقبال حالة الفتاة "أميرة شبكة" في العقد الثالث من عمرها في حالة فقدان للوعي وإعياء شديد عقب إجرائها عملية جراحة مناظير والجهاز الهضمي دقيقة بإحدي المراكز الطبية الشهيرة بالقاهرة إلا أنها نتيجة التعرض للواقعة خطأ وإهمال طبي فادح تسبب في تعرضها للإصابة بالتسمم دموي جعلها تدخل في حالة غيبوبة وإعياء تام داخل العناية المركزة.



وأفادت مصادر طبية داخل طوارئ طنطا الجامعي أن الفتاة تخضع لمراحل علاجية مكثفة في غرفة عناية مركزة تحت ملاحظة فريق طبي متخصص من أطباء الجهاز الهضمي والكبد والباطنية سعيا في إنقاذ حياتها بإفاقتها من الغيبوبة وحالة الإعياء الذي إذا استمر لأكثر من 48 ساعة يعرض حياتها للموت المفاجئ.

كشف عبد الظاهر فتحي شبكه شقيق الفتاة الضحية أنه أجرت عمليه في جراحات المناظير والجهاز الهضمي لدي استشاري يدعي "م.ع.ع" بعيادته بمنطقة الدقي بالجيزة "تحويل مسار " وتدهورت حالتها الصحية بعدما تكونت مادة صديدية تسببت في أحداث تسمم دموي وفشل وظائف الجسم شبه تدريجي.



وأضاف شقيق الفتاة بقوله "في يوم 9 مايو ذهبنا للطبيب بمركزه طبي وعملنا عملية الساعة السابعة صباحاً وخرجنا الساعة السابعة والنصف وفضلنا ثلاث ساعات في العيادة الخاصة بيه بالدقي وخرج شقيقتي من العيادة العيادة وبعد ما وصلت المنزل وجع شديد في المعدة وضيق في التنفس وضربات قلب سريعة وسخونية عالية".

وتابع بقوله " وبعدها تواصلنا مع الدكتور قال ده أعراض العملية وبعدها ذهبنا لمستشفي جامعة طوارئ طنطا الجامعي وعمل اشاعات وتحاليل اثبتت ثقب في المعدة وتسريب سائل المعدة خارج البطن حصل تسمم دموي وصدمة تسممية لأعضاء الجسم مما أدى حدوث انكماش في الرئة وتأثير علي المخ بصدمة تسممية من الدرجة الأولي مما أدى إلى فقدان الوعي نهائي وقام أطباء بتحويلها إلى قسم الأشعه وتحويلها للعناية المركزة وفضلت 5 أيام في العناية المركزة في حالة إغماء كامل وبعدها دخلت عمليات خطأ طبي ووجود ثقبين في المعدة ووجود غرغرينه تم استئصال المعدة بالكامل وتركيب الدعامات لمحاولة إنقاذها وهي في حالة إغماء إلى الآن بالعناية المركزة طنطا الدور الخامس عناية التخدير في حالة حرجة جدا وربنا ينجيها يارب العالمين".

الجدير بالذكر أن أسرة الفتاة الضحية طالبوا بالضرورة تدخل أطباء واستشاريين متخصصين لعلاج ابنتهم وتحقيق القصاص القانوني العادل من الطبيب الذي أجري العملية وتسبب في تدهور الحالة الصحية للفتاة الضحية خلال أسرع وقت.

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