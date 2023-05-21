مياه الغربية: حصول محطة معالجة دمرو على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

قال المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن اتباع طرق التشغيل والصيانة القياسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، يؤثر بالايجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الغربية.

وأشار، الى حصول محطة معالجة الصرف الصحي بدمرو مركز المحلة الكبرى على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك بعد اجتياز الاختبارات اللازمة لإعتماد الشهادة في أقسام التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية، موضحا أن محطة معالجة صرف صحي دمرو تعمل بطاقة تصميمية ٨٠٠٠ م٣/يوم، وبطاقة فعلية ٤٥٠٠م٣/يوم .

وأكد أن الشركة تواصل تأهيل محطاتها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والإهتمام بتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي .