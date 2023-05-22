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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 غيابات مؤثرة.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية في الدوري

زيزو
زيزو

يخوض الزمالك، مواجهة صعبة أمام الداخلية اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد السويس الجديد، في مباراة ضمن منافسات الجولة 29 في الدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم، لخدمات كل من محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي،  محمود شبانة، عمر جابر، ناصر منسي وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج، لأسباب مختلفة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الداخلية في الدوري

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك أمام الداخلية لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تخطى الخسارة أمام الإسماعيلي بالفوز على أسوان، ويتطلع الزمالك أيضا للتقدم في المراكز الأولى بالدوري الممتاز، لينهي مشواره في مركز مؤهل لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد فيوتشر، بينما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 27 نقطة.

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