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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس تصدر تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة | تفاصيل

تنبيهات هامة لطلاب
تنبيهات هامة لطلاب الثانوية العامة

أعلنت المدارس الثانوية عددا من التنبيهات العاجلة للطلاب، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وتمثلت تنبيهات المدارس الثانوية الصادرة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 في :

  • يجب كتابة بيانات الطالب ورقم جلوسه وتظليله بنفسه على البابل شيت و ورقة اجابة الاسئلة المقالية
  • إجابة كل سؤال من الاسئلة المقالية في المكان المخصص له فقط ولا يعتد بأي إجابات في موقع آخر
  • يتم التظليل في البابل شيت تظليلا كاملا وليس جزئيا
  • يجب التأكد من تظليل رقم نموذج الاختبار " أ ، ب ، ج ، د " بكل دقة
  • يجب ان يوقع الطالب بنفسه في المكان المخصص لذلك في البابل شيت و ورقة اجابة الاسئلة المقالية
  • في حال رغبة الطالب بتغيير اختيارات في البابل شيت في احدى الاسئلة يقوم  الطالب بوضع علامة × على الاجابة المراد تغييرها وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا

وعلى جانب آخر .. يتسلم طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين ، أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، في المدارس 

وحذر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2023، من الاكتفاء بطباعة ارقام الجلوس من على موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث قال “ لازم طلاب الثانوية العامة 2023 يستلموا أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ورقيا من مدارسهم، ولا يصح ان يكتفوا بالنسخة الالكترونية المعلنة على موقع وزارة التربية والتعليم” .

تنبيهات هامة لطلاب الثانوية العامة 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

إجازة عيد الأضحى  من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الاولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة
 

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