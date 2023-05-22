المدارس تصدر تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة | تفاصيل

أعلنت المدارس الثانوية عددا من التنبيهات العاجلة للطلاب، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وتمثلت تنبيهات المدارس الثانوية الصادرة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 في :

يجب كتابة بيانات الطالب ورقم جلوسه وتظليله بنفسه على البابل شيت و ورقة اجابة الاسئلة المقالية

إجابة كل سؤال من الاسئلة المقالية في المكان المخصص له فقط ولا يعتد بأي إجابات في موقع آخر

يتم التظليل في البابل شيت تظليلا كاملا وليس جزئيا

يجب التأكد من تظليل رقم نموذج الاختبار " أ ، ب ، ج ، د " بكل دقة

يجب ان يوقع الطالب بنفسه في المكان المخصص لذلك في البابل شيت و ورقة اجابة الاسئلة المقالية

في حال رغبة الطالب بتغيير اختيارات في البابل شيت في احدى الاسئلة يقوم الطالب بوضع علامة × على الاجابة المراد تغييرها وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا

وعلى جانب آخر .. يتسلم طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين ، أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، في المدارس

وحذر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2023، من الاكتفاء بطباعة ارقام الجلوس من على موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث قال “ لازم طلاب الثانوية العامة 2023 يستلموا أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ورقيا من مدارسهم، ولا يصح ان يكتفوا بالنسخة الالكترونية المعلنة على موقع وزارة التربية والتعليم” .

تنبيهات هامة لطلاب الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

