المدارس تصدر تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة | تفاصيل

أعلنت المدارس الثانوية عددا من التنبيهات العاجلة للطلاب، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .
وتمثلت تنبيهات المدارس الثانوية الصادرة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 في :
- يجب كتابة بيانات الطالب ورقم جلوسه وتظليله بنفسه على البابل شيت و ورقة اجابة الاسئلة المقالية
- إجابة كل سؤال من الاسئلة المقالية في المكان المخصص له فقط ولا يعتد بأي إجابات في موقع آخر
- يتم التظليل في البابل شيت تظليلا كاملا وليس جزئيا
- يجب التأكد من تظليل رقم نموذج الاختبار " أ ، ب ، ج ، د " بكل دقة
- يجب ان يوقع الطالب بنفسه في المكان المخصص لذلك في البابل شيت و ورقة اجابة الاسئلة المقالية
- في حال رغبة الطالب بتغيير اختيارات في البابل شيت في احدى الاسئلة يقوم الطالب بوضع علامة × على الاجابة المراد تغييرها وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا
وعلى جانب آخر .. يتسلم طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين ، أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، في المدارس
وحذر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2023، من الاكتفاء بطباعة ارقام الجلوس من على موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث قال “ لازم طلاب الثانوية العامة 2023 يستلموا أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ورقيا من مدارسهم، ولا يصح ان يكتفوا بالنسخة الالكترونية المعلنة على موقع وزارة التربية والتعليم” .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا
إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الاولى
الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة