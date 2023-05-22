الخارجية الصينية: ندعم العالم العربي للعب دور أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية

قالت الخارجية الصينية، اليوم، إن الرئيس الصيني شي جين بينج بعث رسالة تهنئة إلى رئيس الدورة الحالية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للتعبير عن أسمي التهاني لانعقاد الدورة الـ32 للقمة العربية بمدينة جدة يوم 19 مايو.

وأكد الرئيس الصيني على سروره لأن تخطو الدول العربية خطوات جديدة ومتواصلة وتحقق نتائج جديدة في الطريق نحو التضامن والتقوية الذاتية. حسبما ذكر الموقع الرسمي للخارجية الصينية.

وأضاف، أن الجانب الصيني يحرص على بذل جهود مشتركة مع الدول العربية لتكريس روح الصداقة الصينية العربية وتنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولى على نحو جيد والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى أعلى، بما يكتب صفحات جديدة للصداقة الصينية العربية.

وتابع شي: نرى بكل السرور أن رياح المصالحة تهب نحو العالم العربي باستمرار منذ فترة من الزمن، وهي أتت بملامح جديدة لدول المنطقة وآمال جديدة لشعوبها. ويتقدم الجانب الصيني بالتهاني على حضور الرئيس السوري بشار الأسد لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلى إعادة لم الشمل للأسرة العربية الكبيرة.

وأكدت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية، أن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية تدل بجلاء على أن تعزيز التضامن والتعاون بين الدول العربية عبر الحوار والتشاور يمثل تطلعات الشعوب والتوجه العام، وهي تجسد بجلاء أيضا أن الدول العربية تقدر على التحكم في مصيرها ومستقبلها بنفسها.

وأضافت ماو: يظل الجانب الصيني باعتباره صديقا مخلصا للدول العربية، يدعم جهودها لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي والتضامن والتقوية الذاتية، ويدعم العالم العربي للعب دور أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، أن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب العربي سويا على تنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولى على نحو جيد، وتمكين العلاقات الصينية العربية من إظهار المرونة القوية والحيوية النابضة بشكل مستمر، ولعب الدور الإيجابي المتواصل في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.