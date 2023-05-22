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رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتنفيذ مشروع الأرشفة.. نقيب المحامين يلتقي ممثلي مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

التقى  عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مندوبي مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات، بمقر النقابة العامة، وذلك للتنسيق ووضع آلية لمشروع أرشفة ملفات الأعضاء، وذلك بحضور محمد الكسار ومحمد راضي مسعود أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأكد علام أن النقابة العامة للمحامين تولي أهمية كبيرة لمشروع أرشفة ملفات السادة المحامين لما له من مميزات كثيرة، خاصة في ظل تطبيق النقابة لنهج التحول الرقمي في تأدية كافة الخدمات للأعضاء .

وخلال اللقاء عرض ممثلي مركز الأهرام على نقيب المحامين تجربة عملية لأرشفة الملفات، وطريقة البحث عن الملفات داخل المنظومة، بالطريقة التي حددتها النقابة.

وأكد ممثلي المركز أن الأهرام لها باع طويل في مشاريع أرشفة المستندات لعدد من المؤسسات، خاصة أنها أصبحت من متطلبات العصر الحالي، مشيدين بنهج النقابة في مواكبة التحول الرقمي وبدور وتاريخ نقابة المحامين العريق.

كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة الأهرام، لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، منها إنشاء ذاكرة لتاريخ نقابة المحامين، وكذلك توقيع برتوكولات للرعاية والطباعة، وغيرها من المشروعات.

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