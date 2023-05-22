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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ننشر أسماء المرشحين لجائزة الدولة التقديرية بالأعلى للثقافة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضمت القائمة القصيرة، لجائزة الدولة التقديرية، التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، مجموعة من الأسماء البارزة، في المجالات الثلاث، التي تمنح فيها الجائزة.

ونرصد أسماء المرشحين لجوائز الدولة التقديرية:
فى الفنون
أ.د/ أشرف زكى
أ.د/ دليلة الكردانى
أ.د/ مجدى البيلى
أ/ نهى برادة
أ/ هانى شنودة
أ.د/ هناء ضاحى
(التنافس على ثلاث جوائز)


فى الآداب
المرحوم أ.د/ عبد الرحيم الكردى
أ/ هالة البدرى
أ.د/ صابر عبد الدايم
أ.د/ أحمد يوسف
أ/ حسين القباحى
أ.د/ أحمد تيمور
(التنافس على ثلاث جوائز)

فى العلوم الاجتماعية
أ.د/ إسماعيل جمعة
أ.د/ السيد فليفل
أ.د/ الغريب زاهر
أ.د/ حسام لطفى
أ.د/ حسن السعدى
أ/ صلاح سالم
أ.د / عادل عبدالله
المستشار/ عبد المجيد محمود
(التنافس على أربع جوائز).

لجائزة الدولة التقديرية المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون الاداب العلوم الاجتماعية

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