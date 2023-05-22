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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. مقتل شخص وإصابة 3 في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

مقتل شخص وإصابة 3
مقتل شخص وإصابة 3 في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بالعصي والشوم وقعت بين عائلتين بقرية العقال القبلي بمركز البداري في أسيوط بسبب خلافات على لهو الأطفال.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالعصي والشوم بقرية العقال القبلي بسبب لهو الأطفال.

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أسفرت المشاجرة عن مصرع " أشرف. ص. ع" 18 عاماً، وإصابة كلا من " عرفات. ع. د" 37 عاماً، و " دياب. ص. ع" 19 عاماً، و " علي. س. ع" 22 عاماً، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى البدارى المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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