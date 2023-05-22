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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر ميناء الداخلية.. منتج مصري يغزو أسواق إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن شركة "إيجي مار" للشحن والخدمات اللوجستية المصرية، تقدم خدمة أسبوعية مباشرة وسريعة لموانئ في إسرائيل وسلوفينيا وإيطاليا وتركيا لصالح مصدري العنب من مصر.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن وليد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة “إيچي مار” للملاحة، وكيل خط زيم الملاحي، قوله بأنه يتم تنفيذ رحلة مباشرة كل يوم اثنين من ميناء الدخيلة بالإسكندرية إلى ميناء حيفا وأشدود فى إسرائيل وكوبر فى سلوفينيا ورافينا وفينيسيا فى إيطاليا.

وأضاف أنه يتم أيضًا تسيير رحلة مباشرة كل يوم جمعة من ميناء الدخيلة لميناء بيريوس فى اليونان وكونستانزا فى رومانيا، وفارنا فى بلغاريا، وإسطنبول فى تركيا.

وتابع بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن خط زيم يقدم خدمات أسبوعيا طوال العام للمصدرين والمستوردين.

أما بالنسبة لموسم العنب المصري الذي يستمر شهرين، فأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن خدمة زيم تقدم خدمة خاصة للمصدرين لجميع الدول الأوروبية.

وأشارت إلى أن هذه خدمة أسبوعية مباشرة وسريعة إلى موانئ كوبر في سلوفينيا وفينيسيا في إيطاليا ، حيث تعتبر هذه الموانئ بوابات جنوب أوروبا ومن خلالها تمر البضائع إلى شمال أوروبا في غضون أيام قليلة.

في ديسمبر 2022، صرح بأن خدمة زيم في السنوات الأخيرة تضمنت أيضًا نقل الحاويات المبردة، وذكر على سبيل المثال خدمة لميناء مرسين في تركيا من ميناء الداخلية.

شركة إيجي مار للشحن موانئ في إسرائيل ميناء الدخيلة بالأسكندرية ميناء حيفا وأشدود مصر واسرائيل مصر تصدر لإسرائيل منتج مصري يغزو أسواق إسرائيل

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