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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: دور السياسة حل مشكلات الناس

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني

رد الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني،على حديث  بعض الشارع المصري عن أهمية الحوار السياسي أمام الازمة الاقتصادية    قائلاً : " القرارات الاقتصادية تحتاج لقرار  سياسي ودور السياسة ة في النهاية هي حل مشاكل الناس من خلال قرارات  فعلى سبيل المثال    السياسة الطبية هي قرار سياسي والطريقة التي انتهجتها مصر في علاج أزمة كورونا هو قرار السياسي   ونتحدث عن حكمة القرار كيف يكون لدينا مؤسسات نتأكد أنها سوف تتخذ القرار المناسب؟ وسوف تحسب التكلفة والعائد  بشكل دقيق وكيفية الموازنة بين الضغوط الداخلية والخارجية وهي   عملية صناعة القرار ".

 

وقال علي الدين هلال، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، ان "لا يمكن أن تكون القرارات منفردة لان  القرار السليم يبنى على معلومات وإذا تم  حجب هذه المعلومات يتم اتخاذ القرار في ظل غياب معلومات معينة وعندما تتوفر المعلومات  تقرأ وتفسر بأكثر من طريقة ومن ثم هناك ضرورة الاستماع للآراء المختلفة ولدى كتابة الروشتة  الخاصة بالعلاج  يكون هناك أكثر من روشتة علاجية   لنفس المرض برؤى مخالفة وهو ما يتطلب قرار وشجاعة للقدرة على المراجعة  ".

 

 الرأي العام


ولفت إلى أنه " من يرد الحكومة عن أي قرار خاطئ هو مجلس النواب، وفي المرتبة الثانية بعد البرلمان هو الرأي العام ، مشيراً إلى التحدي الحقيقي هو وجود ما يسمى فكرة " إعلام الحشد  " قائلاً: "إعلام الحشد هو تصور أنه يتم حشد النا حول رأي واحد وله خطورة  كافية الأمر لأنه عبارة عن نوع من التجهيل وهو صناعة رأي زائف".

علي الدين هلال المحور السياسى الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية أزمة كورونا

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